Игрок «Динамо» Фернандес: «Мы знали, что наши конкуренты проиграли и старались сделать всё, чтобы победить «Балтику»

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес высказался о волевой победе над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ.

Фернандес согласился с тем, что добиться успеха в прошедшей игре «бело-голубым» помог характер.

«Мы были сконцентрированы на нашей игре, но перед матчем с «Балтикой» знали, что наши конкуренты проиграли и старались сделать всё, чтобы победить», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

После 28 туров РПЛ «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. До конца сезона лидерам чемпионата России осталось провести по две игры.