Созин: «Если бы чемпионат только начинался, то ЦСКА шёл бы в зоне стыков»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о результатах московского ЦСКА.

— У ЦСКА был хороший задел, чтобы попасть в зону стыковых матчей. Если бы чемпионат только начинался, то они были бы в зоне стыков вместе с «Уралом», — цитирует Созина Legalbet.

На данный момент подопечные Владимира Федотова занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «армейцев» 42 очка после 28 туров.

20 мая ЦСКА встретится на выезде с «Пари НН». Начало игры 29-го тура чемпионата России запланировано на 20:00 по столичному времени.

В заключительном туре «красно-синие» примут на своем поле «Урал» (25 мая).