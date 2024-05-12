Хлусевич: «Скучаю по еврокубкам»

Защитник столичного «Спартака» Даниил Хлусевич поделился комментарием о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.

— Скучаю по еврокубкам, когда их смотришь, конечно, хочется побывать там, просто хотя бы послушать гимн. Уверен, что мы еще сыграем в еврокубках, — приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

Футболист добавил, что Лига чемпионов является самым сильным турниром, но хотелось бы сыграть в любом еврокубке.

В текущем сезоне 23-летний Хлусевич принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет три голевые передачи.

В настоящий момент «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 46 очков в 28 турах.