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Хлусевич: «Скучаю по еврокубкам»

12 Мая 2024 • 11:33 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
19.05 14:15

Защитник столичного «Спартака» Даниил Хлусевич поделился комментарием о возможном возвращении российских клубов в еврокубки.

— Скучаю по еврокубкам, когда их смотришь, конечно, хочется побывать там, просто хотя бы послушать гимн. Уверен, что мы еще сыграем в еврокубках, — приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

Футболист добавил, что Лига чемпионов является самым сильным турниром, но хотелось бы сыграть в любом еврокубке.

В текущем сезоне 23-летний Хлусевич принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет три голевые передачи.

В настоящий момент «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 46 очков в 28 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Даниил Хлусевич

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