Уилкшир высказался о возможном чемпионстве «Динамо»

«Это был невероятный матч с «Балтикой»! «Динамо» может стать чемпионом. Все в их руках. Это было бы феноменально! Хотел бы быть в России, чтобы увидеть вживую и насладиться этим», - передает слова Уилкшира «Спорт-Экспресс».