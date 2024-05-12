Уилкшир высказался о возможном чемпионстве «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир в беседе с представителями СМИ высказался о шансах подопечных Марцела Лички выиграть чемпионство в Премьер-лиге.
«Это был невероятный матч с «Балтикой»! «Динамо» может стать чемпионом. Все в их руках. Это было бы феноменально! Хотел бы быть в России, чтобы увидеть вживую и насладиться этим», - передает слова Уилкшира «Спорт-Экспресс».
В последнем матче «Динамо» на выезде победило «Балтику» со счетом 3:2. По итогам 28 туров «бело-голубые» лидируют в турнирной таблице чемпионата России. Вторым идет петербургский «Зенит», а третьим – «Краснодар».
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