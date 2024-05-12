Кобелев рассказал, чем «Динамо» отличается от «Краснодара» и «Зенита»

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с журналистами поделился мнением о волевой победе «бело-голубых» над калининградской «Балтикой» в рамках 28-го тура чемпионата России. Столичный клуб выиграл со счетом 3:2 и стал лидером Премьер-лиги.

«С моей точки зрения, если команда выиграла, значит, она заслужила победу. Это и игра в обороне, и забитые мячи. Этим и отличается «Динамо» от «Краснодара» и «Зенита», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

За два тура до завершения сезона «Динамо» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице. На втором позиции с 51 баллом находится петербургский «Зенит». Топ-3 замыкает «Краснодар» (50).