Дьяков — о матче «Рубин» — «Ростов»: «Две команды, которые не ведут борьбу за места»

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков высказался о поражении от казанского «Рубина» (1:3) в матче 28-го тура первенства России.

«Две команды, которые не ведут борьбу за места. Медали не грозят, зона вылета тем более, потому спокойно доигрывают сезон. Обычный матч, именно поэтому было много мячей, что результат не давит не на одну из команд», — приводит слова бывшего игрока издание Metaratings.ru.

Добавим, что после этой встречи «Рубин» располагается на седьмой позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Коллектив Рашида Рахимова заработал 41 балл.

Что касается «Ростова», то клуб идёт на девятой строчке, команда Валерия Карпина набрала 40 очков.