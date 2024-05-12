Сёмин: «Матч «Зенита» и ЦСКА принёс обострение в турнирную таблицу»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче 28-го тура РПЛ, в котором ЦСКА обыграл «Зенит» (1:0).

По мнению специалиста, результат прошедшей игры нельзя назвать неожиданным, так как между собой встречались равные по силе соперники.

«У «Зенита» с ЦСКА был хороший и равный матч, который принёс обострение в турнирную таблицу», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

На сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Динамо» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по две игры.