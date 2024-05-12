Названы шансы «Зенита», «Динамо» и «Краснодара» стать чемпионом РПЛ

Аналитики Opta оценили шансы команд на чемпионство в РПЛ после 28-го тура. Главным фаворитом турнира стало московское «Динамо». Шансы подопечных Марцела Лички выиграть титул составляют 50,7 процента.

Вторым в списке претендентов на золотые медали идет петербургский «Зенит». Вероятность триумфа «сине-бело-голубых» оценивается в 29,5%. Шансы идущего третьим «Краснодара» - 19,8 процента.

После 28 туров «Динамо» с 53 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» набрал 51 балл и занимает второе место. «Краснодар» с 50 баллами замыкает призовую тройку.