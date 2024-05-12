Бубнов прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов высказал мнение о победе своей экс-команды над «Краснодаром» в матче 28-го тура Премьер-лиги. «Красно-белые» выиграли со счетом 1:0 благодаря голу полузащитника Романа Зобнина.

«Нельзя обвинить «Краснодар» в плохой игре. Матч у них неплохой получился, очень обидно здесь проигрывать. У гостей имелось три голевых момента, у «Спартака» ни одного. Но победа в итоге досталась «красно-белым», - передает слова Александра Sportbox.

После вчерашнего поражения краснодарский коллектив с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Быки» отстают от лидирующего «Динамо» на три балла.