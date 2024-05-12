Литвинов: «Краснодар» не удивил»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о победе в матче 28-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:0).

«В целом счет по игре. «Краснодар» не удивил, мы все разобрали и понимали, к чему готовиться», — цитирует Литвинова пресс-служба «красно-белых».

Полузащитник отметил, что, конечно, у «Краснодара» были свои возможности, но Максименко выручил «Спартак».

В текущем сезоне Литвинов сыграл в 29 встречах с учетом всех турниров и оформил один ассист.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 46 очков в 28 играх.

В следующем туре «красно-белые» примут на своем поле «Рубин» (19 мая).