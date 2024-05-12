Сёмин: «Матч «Зенит» — ЦСКА принёс обострение в турнирную таблицу»

Экс-наставник сборной России Юрий Сёмин высказался о минувшем матче 28-го тура первенства России между ЦСКА и «Зенитом» (1:0).

«Не назвал бы неожиданным результаты вчерашних игр. Играли равные команды. У «Зенита» с ЦСКА был хороший и равный матч, который принёс обострение в турнирную таблицу», — приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Стоит отметить, что после этой встречи команда Владимира Федотова с 42 очками поднялась с девятого на шестое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Что касается коллектива Сергея Семака, то его подопечные с 51 баллом остались на первой строчке.