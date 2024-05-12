Олусегун — о неудачах «Краснодара»: «Это просто невезение, а не отсутствие чемпионского характера»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун не согласился с мнением, что «быкам» не хватает чемпионского характера.

Напомним, «Краснодар», занимающий сейчас третье место в турнирной таблице РПЛ, проиграл два матча подряд и сейчас отстаёт от лидирующего «Динамо» на три очка.

«В каждой игре у нас есть цель победить. Но, к сожалению, в последнее время у нас случаются недостаточно удачные матчи. Это просто невезение, а не отсутствие чемпионского характера», — цитирует Олусегуна «Чемпионат».

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 18 мая против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.