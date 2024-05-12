Бубнов оценил победу ЦСКА над «Зенитом»

Экс-футболист московского «Спартака, а ныне эксперт Александр Бубнов поделился мнением о домашнем поражении петербургского «Зенита» от московского ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России.

«Армейцы» молодцы – вышли и выиграли. Помогли сохранить интригу в борьбе за чемпионство. И теперь, вполне возможно, победитель МИР РПЛ определится только в заключительном туре», - передает слова Бубнова Sportbox.

За два тура до завершения розыгрыша Российской премьер-лиги «Зенит» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Динамо» на два балла.