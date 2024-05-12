Игрок «Динамо» Фомин: «Сейчас надо играть с холодной головой»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о том, задумываются ли игроки московской команды о возможном завоевании чемпионского титула.

Напомним, после победы «бело-голубых» над «Балтикой» в матче 28-го утра РПЛ (3:2) команда Марцела Лички возглавила турнирную таблицу. За два тура до финиша динамовцы опережают своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка.

«Лучше потом поговорить о чемпионстве, а сейчас надо играть с Самарой с холодной головой, чтобы эти эмоциональные победы оказались не напрасными, а придали нам импульс, победный менталитет и эмоции», – цитирует Фомина «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 18 мая против «Крыльев Советов». Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени.