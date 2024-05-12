Игрок «Краснодара» Са — о поражении от «Спартака»: «Мы должны взять на себя ответственность»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Са высказался о поражении команды от «Спартака» (0:1) в матче 28-го тура первенства России.

«Очень тяжёлый результат. Все, кто допустили ошибки на поле и не забили, сделали это не потому, что не хотели забить. Мы должны взять на себя ответственность за этот результат. В двух оставшихся матчах сезона должны выложиться на сто процентов и отдать все силы», — приводит слова футболиста издание «Матч ТВ».

К слову, после 28 туров «Спартак» заработал 46 баллов и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Что касается «Краснодара», то команда набрала 50 очков и располагается на второй строчке.