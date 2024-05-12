Тренер «Краснодара» Мусаев обратился к болельщикам клуба

В рамках 28-го тура чемпионата России «Краснодар» потерпел гостевое поражение от московского «Спартака» со счетом 0:1. После этой неудачи главный тренер «быков» Мурад Мусаев обратился к болельщикам команды.

«Некого винить, кроме себя, нужно играть лучше. Каждый отдал силы, но мы теряем шансы. Я извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если ты хочешь титул, ты должен играть лучше», - передает слова тренера «Матч ТВ».

После 28 туров Российской премьер-лиги краснодарская команда набрала 50 баллов и занимает третье место в таблице. «Быки» отстают от лидирующего «Динамо» на три очка.