Литвинов рассказал, почему «Спартак» стал мало пропускать

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, почему команда пропускает мало голов весной.

«В первую очередь, на сборах была проведена работа. Это плоды совместной работы», — приводит слова Литвинова пресс-служба столичного клуба.

Напомним, в апреле «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Исполняющим обязанности наставника «красно-белых» был назначен Владимир Слишкович.

Под руководством 41-летнего специалиста «Спартак» провел семь матчей и ни разу не проиграл. Отметим, что в пяти встречах подопечные Слишковича не пропускали.