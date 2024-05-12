Агент Роналдо: «РПЛ намного сложнее чемпионата Болгарии»

Хулио Сезар Гранха, агент нападающего «Ростова» Роналдо, сравнил между собой чемпионаты России и Болгарии, где бразильский футболист выступал ранее.

«Премьер-лига намного сложнее чемпионата Болгарии, тут никаких сомнений, Роналдо это сразу почувствовал», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Роналдо перешёл в «Ростов» минувшей зимой из клуба «Левски» за 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Роналдо успел провести за «Ростов» 13 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.