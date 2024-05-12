Хлусевич: «При еврокубках было больше мотивации занять призовые места»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о борьбе за медали в чемпионате России.

Футболист заявил, что раньше у всех была цель попасть в медали, ведь от этого зависела позиция в еврокубках.

«Наверное, раньше в этом плане было больше мотивации занять призовые места. Но почему бы и сейчас не побороться за медали?» — приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

На данный момент «Спартак» находится на четвертой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Владимира Слишковича 46 очков после 28 туров.

Отставание «красно-белых» от призового места составляет четыре балла.