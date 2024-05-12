Дьяков: «Я восхищён «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о волевой победе «бело-голубых» над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ.

Напомним, динамовцы уступали в счёте до 90-й минуты игры, однако уже в добавленное время забили дважды и вырвали победу. Этот успех позволил команде Марцела Лички взобраться на первую строчку турнирной таблицы чемпионата России.

«Я восхищён «Динамо», но и «Балтику», с другой стороны, жаль. Она не заслуживала поражения. Сравняв счёт, динамовцы, конечно, забили неимоверный гол. А там уже никто не хотел играть вничью: команды летели забивать», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

За два тура до финиша «Динамо» опережает своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. В оставшихся матчах «бело-голубым» предстоит встретиться с «Крыльями Советов» и «Краснодаром».