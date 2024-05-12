Хлусевич: «Бабича не хватает, он лидер «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об отсутствии Срджана Бабича в минувшем матче с «Краснодаром».

Напомним, в игре 28-го тура РПЛ «красно-белые» одолели на своем поле «быков» с минимальным счетом 1:0. Бабич не принимал участия в матче из-за травмы.

«Срджана не хватает. Он лидер команды. В матче с «Краснодаром» в определенных моментах его не хватало, но мы сыграли на ноль, для защиты это самое важное», — приводит слова Хлусевича «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 28-летний Бабич сыграл в 23 матчах в составе «Спартаке» и забил три гола.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 46 очков после 28 туров.