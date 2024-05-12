Комик Гарик Харламов — о победе ЦСКА над «Зенитом»: «Тороп — сила!»

Известный комик и болельщик ЦСКА Гарик Харламов прокомментировал победу московского клуба в матче 28-го тура первенства России с «Зенитом» (0:1).

«Красавцы. Тороп — сила! Ничего не значит для нас матч, но «Зенит» одолели», — написал Харламов в соцсетях.

Стоит отметить, что после этой встречи команда Владимира Федотова с 42 очками поднялась с девятого на шестое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Что касается коллектива Сергея Семака, то его подопечные с 51 баллом остались на первой строчке.