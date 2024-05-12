Кордоба: «Краснодар» сам отдал титул»

Центрфорвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался о том, как повлияла на команду смена главного тренера по ходу нынешнего сезона.

«Не удивило, что клуб принял решение поменять тренера. Мусаев доверят мне, как и другим ребятам. В этой ситуации неуместно говорить о тренере. Мы сами отдали титул. Это ответственность команды, а не тренера», - передает слова колумбийского футболиста «Чемпионат».

В последнем поединке Российской премьер-лиги краснодарский коллектив потерпел минимальное поражение от московского «Спартака» со счетом 0:1. После этой игры «быки» с 50 очками занимают третье место в таблице.