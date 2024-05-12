Газзаев оценил судейство Иванова в матче «Зенит» — ЦСКА

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал работу арбитра Сергея Иванова в матче с «Зенитом» (1:0) в 28-м туре первенства России.

«Сегодня судья не отвечал уровню матча. Считаю, на такие игры нужно назначать более опытного и квалифицированного арбитра. А то столько непонятных моментов... Совершенно разные трактовки, очень долго решения принимал. По-разному оценивал фолы», - приводит слова специалиста издание «СЭ».

Добавим, что после этой встречи команда Владимира Федотова с 42 очками поднялась с девятого на шестое место в турнирной таблице чемпионата страны. Что касается коллектива Сергея Семака, то его подопечные с 51 баллом остались на первой строчке.