Ташуев: «Смена Ивича на Мусаева не принесла «Краснодару» желаемого результата»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о назначении Мурада Мусаева на пост наставника «Краснодара» по ходу текущего сезона.

Напомним, Мусаев возглавил «Краснодар» в марте нынешнего года, сменив на этом посту сербского специалиста Владимира Ивича.

Ташуев согласил с тем, что перестановки на тренерском мостике «быков» не принесли клубу желаемого результата.

«Можно ли говорить, что замена Ивича на Мусаева не принесла «Краснодару» желаемого результата? Смена по факту не принесла результата, но что было бы при Ивиче — никто не знает», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

За два тура до конца РПЛ «Краснодар» расположился на третьем месте в турнирной таблице, набрав 50 очков. Свой следующий матч южане проведут 18 мая против «Сочи».