Представитель Лунёва высказался о возможном переходе вратаря в «Ростов»

Спортивный юрист Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва, высказался о возможном переходе своего клиента в «Ростов».

«Предложения от «Ростова» не поступало», — цитирует Смирнова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 32-летний Лунёв провёл за «Карабах» 32 матча, в которых пропустил 40 голов и 10 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1 миллион евро.

После 28 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «Ростов» расположился на девятом месте в турнирной таблице, набрав 40 очков. До конца сезона команде Валерия Карпина осталось провести две игры.