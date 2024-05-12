Бывший футболист «Амкара» Попов похвалил Адиева: «Молодец — с ходу дал результат»

Экс-игрок «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов высказался о работе наставника грозненского «Ахмата» Магомеда Адиева.

«Адиев молодец, с ходу дал результат, сказав в команде, что дисциплина и игра друг за друга дадут результат. Пока так и происходит. Надёжная игра всей команды сзади, а также разящие контратаки. Пока везёт. Но везёт тем, кто везёт», — приводит слова бывшего футболиста издание Legalbet.kz.

Стоит отметить, что «Ахмат» после 28 туров заработал 35 баллов. Коллектив из Чечни располагается на 10-й позиции турнирной таблицы первенства России.