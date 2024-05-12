«Спартак» уже одной левой уделал «Краснодар»: Четыре причины, почему «красно-белые» так легко разобрались с «быками»

Владимир Слишкович в матче с «Краснодаром» не хотел слишком сильно напрягаться, но даже в спокойном режиме «Спартак» легко обыграл команду, которая борется за чемпионство. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает хвалить боснийского наставника.

Матч с «Краснодаром» не был приоритетом

Владимир Слишкович максимально прагматичен. Исполняющий обязанности главного тренера понимает, что «Спартаку» в Премьер-лиге ничего не светит, зато можно взять другой трофей – Кубок. Впереди полуфинал и сложный выезд в Калининград. Накануне этой встречи Слишкович дал отдохнуть Тео Бонгонда, Александру Соболеву, Даниилу Денисову, Павлу Маслову (которому доверяет).

Судя же по характеру матча, «Спартак» будто и не напрягался, а проводил хорошую тренировку. «Красно-белые» не включали скорости, не слишком активно прессинговали. Тем забавнее, что в целом москвичи довольно спокойно победили. «Краснодар», конечно, может пенять на два промаха Кади, а также жаловаться, что Зобнин как даже не в год, а в карьеру так стрельнул. Всё так. Однако всё же важен контекст. Для «Краснодара» это был важнейший матч, где обязательно надо было побеждать, в то время как «Спартак» не напрягался. И в этой ситуации «красно-белые» довольно спокойно контролировали ход матча.

Так и хочется спросить, а что было бы с «Краснодаром», сыграй «Спартак» в полную силу? Тем больше фантазий у поклонников «красно-белых» от потенциала.

Слишкович легко перешёл на тройку в центре защиты

Уже нет никаких сомнений, что тройка в центре обороны – это ставка Слишковича. Если сначала это могло быть попыткой сыграть понадёжнее, то теперь, очевидно, это именно ставка боснийца. Любопытно, что он не отходит от этой расстановки вне зависимости от кадровой ситуации. Бабич травмирован, Маслову нужен отдых, Джикия вне состава по каким-то причинам, значит, вместе с Черновым и Дуарте выйдет Литвинов. Первые двое при Слишковиче играют просто здорово, но и последний в субботу провёл великолепный матч. Во многом «Спартак» выиграл благодаря Литвинову, можно вспомнить, как он оттёр Кордобу, не дав тому спокойно выйти один на один с Максименко.

Правда, не забудем, что матч с «Пари НН» показал, что Слишковичу надо быть гибче, и порой три центральных защитника – это много. Однако в матчах с большими клубами, а именно их большинство было у Слишковича волею календаря, эта схема отлично себя зарекомендовала. Если боснийца летом сменит другой тренер, то вновь будет дискуссия, не слишком ли «Спартак» оборонительно действует с тройкой в центре.

Индивидуальный прогресс игроков

Слишкович наглядно показывает, насколько в футболе важны мелочи. Очевидно, что босниец не мог успеть за короткий период научить игроков чему-то новому. При этом наглядно видно, как подопечные прибавили по сравнению с тем, что в последнее время было при Абаскале.

Дуарте в последних матчах выглядит образцовым защитником. Сложно сказать, адаптировался ли парагваец окончательно, успокоился ли, или просто ему комфортно действовать в тройке защитников. Однако парагваец последний месяц просто очень хорош. Вот уже и Умяров начинает напоминать о себе как об игроке с большим потенциалом. И даже Зобнин будто проснулся и берёт на себя роль дядьки, который тащит команду. Слишкович вдохнул в подопечных жизнь.

Важнейший и сложнейший матч впереди

Перед матчем с «Динамо» в Кубке все понимали, что именно тот матч был важнейшим для Слишковича. После успеха в той игре, теперь у «красно-белых» появился ещё более важный матч. Премьер-лига для «Спартака» не важна, главную роль играет Кубок. На следующей неделе тяжелый выезд в Калининград.

На бумаге «Спартак» выглядит очевидным фаворитом, но в этом-то и проблема. Слишкович легко выстроил игру «красно-белых» на скорости и пространстве. Однако «Балтика» вряд ли будет действовать открыто в матче со «Спартаком». При этом Слишкович не может, да и не мог за отведенный период выстроить позиционную атаку, что было наглядно видно в матче с «Пари НН». Босниец не зря дал Соболеву отдохнуть, очень многое в Калининграде будет зависеть от него, так как навесы и забросы – это будет одно из главных оружий москвичей.

Текущий сезон Слишковича идёт до конца участия «Спартака» в Кубке. Если команда проиграет в Калининграде, то мотивации на две оставшиеся игры в Премьер-лиге уже не будет никакой. Сейчас «Спартак» через чемпионат просто готовится к Кубку, тем важнее Слишковичу будет вновь победить.

«Спартак» потерял шансы на чемпионство

Роман Андреев