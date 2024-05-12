Газзаев — о Торопе: «Уверенный в себе, лёгкий, летучий!»

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал игру вратаря московского клуба Владислава Торопа в матче с «Зенитом» (1:0) в 28-м туре первенства России.

«Талантливый парень. Какие два блестящих сейва в концовке! Но не стоит забывать и про его ляп в первом тайме, о котором сказал выше. Хороший вратарь с серьёзными перспективами. Уверенный в себе, без нервов, лёгкий, летучий», - цитирует специалиста издание «СЭ».

После этой встречи команда Владимира Федотова с 42 очками поднялась с девятого на шестое место в турнирной таблице чемпионата страны. Что касается коллектива Сергея Семака, то его подопечные с 51 баллом остались на первой строчке.