Веденеев: «Пенальти в ворота «Зенита» не имеют логических объяснений»

Футбольный эксперт Сергей Веденеев поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Удивителен не факт потери очков «Зенитом», а то, как это происходит. Пенальти в последних матчах не имеют логических объяснений. Единственный плюс в происходящем, что чемпионская интрига будет до последнего тура», - высказался Веденеев в эфире радио «Движение».
В последнем матче «Зенит» на своем поле проиграл столичному ЦСКА со счетом 0:1.
После 28 туров Премьер-лиги питерцы занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на два балла.
Бан пользователя