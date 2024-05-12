Веденеев: «Пенальти в ворота «Зенита» не имеют логических объяснений»

«Удивителен не факт потери очков «Зенитом», а то, как это происходит. Пенальти в последних матчах не имеют логических объяснений. Единственный плюс в происходящем, что чемпионская интрига будет до последнего тура», - высказался Веденеев в эфире радио «Движение».