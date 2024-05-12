Мейра: «Зенит» - мой главный фаворит в чемпионской гонке»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Фернанду Мейра прокомментировал провальные результаты «сине-бело-голубых» в весенней части сезона РПЛ.
«С каждым туром положение «Зенита» все сложнее. Но я верю в чемпионство петербуржцев. Несмотря ни на что, «Зенит» - мой главный фаворит в чемпионской гонке», - передает слова Фернанду «Советский спорт».
В последнем матче чемпионата России петербургский клуб на своем поле проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:1. По итогам 28 туров Премьер-лиги подопечные Сергея Семака с 51 баллом занимают второе место в таблице, отставая от лидера на два очка.
Бан пользователя