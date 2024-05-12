Газзаев объяснил поражения «Зенита» пониженной мотивацией

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о последних неудачах «Зенита» в первенстве России.

Накануне коллектив Сергея Семака уступил на своём поле московскому ЦСКА со счётом 0:1 в 28-м туре РПЛ.

«Игровой кризис - наверное, слишком громкое выражение. Но какой-то системной игры не наблюдается. Мне кажется, тут дело скорее в психологии. Когда ты пять лет подряд становишься чемпионом, мотивация в итоге притупляется», - приводит слова специалиста издание «СЭ».

Добавим, что петербургский клуб продлил серию без побед в чемпионате страны до четырёх матчей - три поражения и одна ничья.