Олусегун: «Краснодар» станет чемпионом России в этом сезоне»

Футболист «Краснодара» Олакунле Олусегун в разговоре с представителями СМИ поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Кто станет чемпионом в нынешнем сезоне? «Краснодар». У нас осталось две игры - мы сможем выиграть, я верю в это. В футболе все возможно», - передает слова игрока «РБ Спорт».

В последнем поединке чемпионата России краснодарский коллектив на выезде проиграл московскому «Спартаку» со счетом 0:1. Единственный гол забил полузащитник Роман Зобнин.

После 28 туров Премьер-лиги «Краснодар» набрал 50 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет три очка.