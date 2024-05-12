Газзаев — о победе ЦСКА над «Зенитом»: «Армейцы» бились, пластались, отстояли этот результат»

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался победе московского клуба над «Зенитом» (1:0) в матче 28-го тура первенства России.

«Заслуженная победа. Понятно, у «Зенита» было больше моментов. Но ЦСКА своего шанса дождался. «Армейцы» бились, пластались, отстояли этот результат. Теперь с нетерпением ждём кубковую встречу», - приводит слова специалиста издание «СЭ».

Добавим, что после этой встречи команда Владимира Федотова с 42 очками поднялась с девятого на шестое место в турнирной таблице чемпионата страны. Что касается коллектива Сергея Семака, то его подопечные с 51 баллом остались на первой строчке.