Малафеев оценил интригу в чемпионате России

Экс-голкипер петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«В плане борьбы за чемпионство этот сезон самый интересный за последние шесть лет. С сезона-2017/18 мы не видели напряженной гонки, где сразу несколько команд реально претендуют на титул», - передает слова Малафеева «РБ Спорт».

После 28 туров чемпионата России первое место занимает столичное «Динамо», на счету которого 53 балла. На второй позиции с 51 очком располагается петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает «Краснодар» (50).