Тюкавин вошёл в историю «Динамо»

В рамках 28-го тура чемпионата России московское «Динамо» на выезде встречалось с калининградской «Балтикой». Матч завершился волевой победой «бело-голубых» со счетом 3:2. Один из голов в составе гостей забил центрфорвард Константин Тюкавин.

21-летний нападающий стал первым игроком «Динамо» в XXI веке, которому удалось забить в шести поединках РПЛ подряд.

В общей сложности Константин отметился 15 голами и девятью ассистами в 28 матчах текущего розыгрыша чемпионата России. За два тура до конца сезона «Динамо» лидирует в таблице с 2-очковым отрывом.