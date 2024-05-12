«Спартак» обратился к болельщикам после победы над «Краснодаром»

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле принимал «Краснодар». Встреча завершилась минимальной победой «красно-белых» со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Роман Зобнин.

После матча пресс-служба «народной команды» обратилась к болельщикам посредством социальных сетей.

«21 843 зрителя гнали нас вперёд и помогали с трибун «Спартаку» победить! Огромное спасибо за вашу поддержку, «красно-белые», - говорится в публикации столичного клуба.

После 28 туров «Спартак» набрал 46 баллов и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ.