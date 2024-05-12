В поединке 28-го тура чемпионата Росси московское «Динамо» на выезде переиграло калининградскую «Балтику» со счетом 3:2. О камбэке команды Марцела Лички высказалась пресс-служба РПЛ.

«Даже Хаби Алонсо в шоке от последних матчей «Динамо», - говорится в телеграм-канале столичного клуба.

Напомним, что по ходу встречи москвичи проигрывали со счетом 1:2, однако в компенсированное время забили два гола. После 28 туров Премьер-лиги «Динамо» с 53 баллами лидирует в турнирной таблице чемпионата страны. «Бело-голубые» опережают идущий следом петербургский «Зенит» на два балла.