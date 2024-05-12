В «Динамо» пошутили над камбэком в матче с «Балтикой»

В рамках 28-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» на выезде одолело калининградскую «Балтику» со счетом 3:2. По ходу встречи «бело-голубые» уступали 1:2, но в добавленное время смогли забить два мяча. После этого успеха пресс-служба клуба опубликовала шуточный пост в своих социальных сетях.

«Динамо» - новый «Байер» Леверкузен», - говорится в публикации московского клуба.

Благодаря вчерашней победе динамовцы поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марцела Лички опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два балла.