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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Динамо» пошутили над камбэком в матче с «Балтикой»

12 Мая 2024 • 07:10 Комментировать

В рамках 28-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» на выезде одолело калининградскую «Балтику» со счетом 3:2. По ходу встречи «бело-голубые» уступали 1:2, но в добавленное время смогли забить два мяча. После этого успеха пресс-служба клуба опубликовала шуточный пост в своих социальных сетях.

«Динамо» - новый «Байер» Леверкузен», - говорится в публикации московского клуба.

Благодаря вчерашней победе динамовцы поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марцела Лички опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два балла.

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Балтика Динамо Москва
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