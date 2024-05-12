Александр Мостовой: «Динамо» чудом смогло воспользоваться шансом, который им дали»

Александр Мостовой, в прошлом выступавший в составе «Спартака», высказался после матча «Балтика» - «Динамо».

Встреча прошла в субботу в Калининграде и завершилась победой столичной команды со счётом 3:2. «Бело-голубые» смогли забить два гола в компенсированное к матчу время и забрали три очка, которые позволили возглавить таблицу РПЛ.

- Я в шоке! Но не только от этого матча, а от последних в общем. Лишний раз убеждаюсь, что я был прав относительно интриги до последнего тура. Думаю, «Динамо» было в шоке от того, что им снова дают шанс, и они чудом смогли им воспользоваться, - цитирует экс-игрока «Спартака» «Спорт-Экспресс».

«Динамо» за два тура до конца чемпионата имеет в своей копилке 53 балла и лидирует в таблице, у «Зенита» на два очка меньше и второе место в РПЛ.

У «Динамо» впереди в соперниках «Крылья Советов» и «Краснодар», а у «Зенита» - «Ахмат» и «Ростов».