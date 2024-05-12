Игрок «Зенита» Мостовой обратился к болельщикам от лица всей команды

Андрей Мостовой, полузащитник петербургской команды, в своих социальных сетях опубликовал обращение к болельщикам «Зенита».

Напомним, в субботу коллектив Сергея Семака на своём стадионе проиграл ЦСКА со счётом 0:1, следом «Динамо» на выезде одержало победу над «Балтикой» (3:2) и возглавило таблицу, «сине-бело-голубые» опустились на вторую строчку.

- Хочу обратиться к нашим болельщикам. Мы оказались в таком непростом периоде и нам всем вместе нужно выбраться победителями. От лица всей команды, я обещаю, что мы будем биться до конца за вас и за город, - написал игрок «Зенита».

Отметим, что «Зенит» в последний раз побеждал в чемпионате России 21 апреля, тогда был обыгран «Оренбург» (1:0).

Мостовой в текущем сезоне РПЛ провёл 21 матч, забил три гола и сделал один ассист.