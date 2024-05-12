Личка: «Мы знали, что для «Балтики» это игра жизни»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Второй матч кряду, концовка одинаковая. После прошлого поединка интересовались у вас по поводу потерянных килограммов и влияния на возраст. Что сегодня можете сказать по этому поводу? За 10 минут до окончания основного времени показывали вашу скамейку, там всё было спокойно. То ли вы смирились со счетом, то ли знали, что получится вырвать победу?

- Спокойный? Не знаю, не думаю, что был спокойным. Но я верил, что команда может что-то сделать и подготовить себе 1-2 ситуации. Нам удалось забить гол на 90-й минуте на 2:2. Вы видите сами, я хотел, чтобы Фаби Бальбуэна вернулся на свою позицию, чтобы успокоить игру на последние 6-7 минут. Он хотел остаться впереди. Впереди был Грулёв, Фаби впереди, Тюкавин - игроки достаточно высокие, которые хорошо играют корпусом, но я не знаю, как так Муми Нгамалё забил. Бителло забивал, и сегодня удар с лета от газона - и третий гол. Два матча подряд, когда забиваешь на последних минутах и разворачиваешь игру, набираешь очки для нас, то это тоже показывает характер команды в раздевалке. Я этому также очень рад. У меня сейчас отличные эмоции, потому что побеждаешь 1:0, потом уступаешь 1:2, знаешь, что там «Краснодар» и «Зенит» потеряли, и сегодня ты можешь выйти на первое место. Это наша общая мечта. Будем стараться продолжать воплощать нашу мечту в следующую субботу.

- Были у вас сомнения в успехе вашей команды?

- Нет, я был уверен. Я всегда говорю: когда выходишь на поле - не думай о других вещах, голова должна быть чистой с уверенностью, что ты можешь сделать разницу на поле. Мы знали, что для «Балтики» это игра жизни, потому что сегодня им нужно было брать три очка. Мы ожидали, что сегодня может быть много борьбы, давления на нашу оборону, много длинных мячей. В штрафной эти кроссы, которые соперник умеет реализовывать от Юрия Ковалёва через правый фланг, там они очень активны всегда. Это нам тоже сегодня показали. Но когда я увидел, как Каплиенко сделал счет 2:1, мой любимый игрок… Я чуть-чуть погрустил, но это жизнь, а потом всё пошло в руках команды. Они пошли за победой на 100%, футбольный бог нам в этом тоже помог.