Контракт Нгамалё с «Динамо» будет продлен автоматически

Соглашение футболиста «Динамо» Муми Нгамалё со столичным клубом будет продлено автоматически.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», это произошло после матча с «Балтикой» в 28-м туре чемпионата России. В контракте 29-летнего полузащитника с клубом был пункт, согласно которому после проведённого нужного количества игрового времени в сезоне, его соглашение будет автоматически продлено.

Отметим, Нгамалё вышел на поле в матче с «Балтикой» в стартовом составе и сделал голевую передачу, а также отличился забитым мячом сам. Всего в текущем сезоне на его счету пять голов и столько же ассистов.