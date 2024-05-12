Игнашевич: «Должны были выигрывать, но концовку не дотерпели»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Когда команда пропускает в компенсированное время уже не в первый раз, о чем это говорит? О потере концентрации? Чего не хватает команде, чтобы удержать положительный результат?

- В первую очередь мастерства, надежности не хватает. Все-таки когда пять раз мяч скачет вдоль штрафной, это в первую очередь мастерство, наверное. Не хватает надежности.

- За что можно ребят в сегодняшнем матче похвалить? Были яркие отрезки, многое получалось, в целом хороший матч выдали.

- Ну вот в концовке ключевых эпизодов мы допустили ошибки. А так ребята играли хорошо, придерживались плана, создавали моменты, могли забить и должны были выигрывать. Но концовку не дотерпели.