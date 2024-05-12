Педро: «Нужно понять, почему «Зенит» мало забивает»

Педро, защищающий цвета «Зенита», высказался после матча с ЦСКА.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге в субботу и завершилась победой «армейцев» со счётом 1:0, автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов, реализовавший пенальти.
- Нужно понять, почему мало забиваем в последних матчах. У нас много шансов, чтобы забить, но нам не везёт. Нам нужно дальше работать. Еще есть шансы на титул в этом сезоне, - сказал бразилец в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Зенит» имеет в своей копилке 51 очко и располагается на втором месте в таблице, лидером РПЛ стало «Динамо», вырвав победу в концовке встречи с «Балтикой» (3:2).
У «Зенита» впереди выезд в Грозный, где пройдёт матч против «Ахмата», игра состоится 19 мая.
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