Нгамалё: «Продолжал верить в свой удар, пытался и бил»

Лучший футболист встречи «Балтика» - «Динамо» Николя Нгамалё для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Вновь сумасшедшая концовка, как в матче с «Сочи». Ты снова забиваешь победный мяч, это что - дар Божий, магия? Как объяснить человеческим языком?

- Единственное, что сейчас могу сказать, наверное, вера в победу до последних сил, те возможности и усилия, что я прилагал, это то, что позволило нам сегодня победить.

- Как забивал этот гол?

- В данном случае я продолжал верить в свой удар, пытался и бил. Как вы помните, у меня было две попытки, я бил с центра поля. Этот удар, который стал для нас победным и решающим, я очень рад.

- Это абсолютное волшебство. Ваши слова болельщикам?

- Хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку, которую они нам оказывают. Они постоянно гонят нас вперед в любой ситуации. Если говорить о моем призе лучшему игроку, это также достояние всей нашей команды. Это показывает, что мы до конца боролись вместе.