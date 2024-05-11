«Динамо» одержало пятую победу подряд в рамках РПЛ

В субботу, 11 мая, «Динамо» на выезде одержало волевую победу над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги.

Стоит сказать, что до 90+2-й минуты «бело-голубые» проигрывали со счетом 1:2, но за пять минут смогли перевернуть ход поединка.

Данная победа стала уже пятой подряд для подопечных Марцела Лички в рамках чемпионата России. Ранее «Динамо» одолело «Сочи», «Зенит», «Пари НН» и «Оренбург».

По итогам 28 сыгранных матчей «Динамо» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в копилке 53 очка.

В 29-м туре столичный клуб примет дома «Крылья Советов». Игра между командами пройдет 18 мая.