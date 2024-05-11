«Зенит» показал худший результат с 2005 года по поражениям за сезон в чемпионате России

Петербургский «Зенит» уступил ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура первенства России.

Так, в четырёх последних матчах петербуржцы уступили казанскому «Рубину» (0:2), московскому «Динамо» (0:1) и сыграл вничью с воронежским «Факелом» (1:1).

В итоге клуб набрал одно очко в четырех матчах при одном забитом голе. Это худший четырёхматчевый отрезок «Зенита» при Сергее Семаке по обоим показателям.

По информации Opta, «Зенит» впервые с 2017 года проиграл два матча РПЛ подряд в Санкт-Петербурге.

Коллектив Семака проиграл семь матчей в этом сезоне РПЛ. Это худший результат клуба с сезона-2005.