«Спартак» потерял шансы на чемпионство

Московский «Спартак» уже точно не станет чемпионом России по итогам сезона-2023/24.

Сегодня, 11 мая, «Динамо» одержало волевую победу над «Балтикой» (3:2), забив два гола в компенсированное время. Данный результат позволил «бело-голубым» возглавить турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 53 очка.

Таким образом, в этом году золотые медали уже точно не достанутся «Спартаку», который за два тура до финиша сезона отстал от «Динамо» на семь баллов.

Теперь борьбу за титул чемпиона страны продолжат три коллектива: «Динамо» (53 очка), «Зенит» (51 очко) и «Краснодар» (50 очков).