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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» потерял шансы на чемпионство

11 Мая 2024 • 23:36 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Рубин
19.05 14:15

Московский «Спартак» уже точно не станет чемпионом России по итогам сезона-2023/24.

Сегодня, 11 мая, «Динамо» одержало волевую победу над «Балтикой» (3:2), забив два гола в компенсированное время. Данный результат позволил «бело-голубым» возглавить турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 53 очка.

Таким образом, в этом году золотые медали уже точно не достанутся «Спартаку», который за два тура до финиша сезона отстал от «Динамо» на семь баллов.

Теперь борьбу за титул чемпиона страны продолжат три коллектива: «Динамо» (53 очка), «Зенит» (51 очко) и «Краснодар» (50 очков).

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Комментарии (1) Все комментарии
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redwhite1959
11 Мая 2024 в 23:51
Какое чемпионство с такой игрой как сегодня против Краснодара? Технического брака от всех игроков "Спартака" - вагон и маленькая тележка!(( Ни одной интересной комбинации! Ни одного острого стандарта! Впереди - полнейшая импотенция как мысли так и реализации! Если бы - вдруг - Чернов с Дуарте - ни проснулись в последних играх и стали действовать в обороне надёжно, то красно-белые сейчас так и плелись в конце первой восьмёрки команд!((
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