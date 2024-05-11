Зобнин ответил, переживал ли из-за отсутствия результативных действий в РПЛ

Вице-капитан «Спартака» Роман Зобнин рассказал, переживал ли из-за отсутствия результативных действий в этом розыгрыше РПЛ.

11 мая «Спартак» одолел на своем поле «Краснодар» в 28-м туре чемпионата России с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал Роман Зобнин.

«Не было тревоги, что у меня не будет результативных действий в РПЛ. Я же не нападающий, чтобы думать об этом. Для меня важно, чтобы команда побеждала», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

В текущей кампании Российской премьер-лиги 30-летний Зобнин принял участие в 20 матчах, в которых отметился одним забитым мячом.